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Yaşam

Şampiyonların tercihi ODTÜ

ÖSS'de dereceye girenlerden 3'ü ODTÜ, ikisi Bilkent'i seçti. Hepsinin tercihi Elektronik Mühendisliği oldu.

15 Ağustos 2008 03:00

ÖSS'de dereceye girenlerden 3'ü ODTÜ Elektrik Elekronik Mühendisliği bölümünü, ikisi Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, halen bir üniversitede okuyan ancak bu yıl da sınava girerek derece yapan adaylardan EA-2 ve SÖZ-2 puan türü birincisi Çağrı Berk Onuk, SÖZ-2 ikincisi Çağrı Sert, SÖZ-2 üçüncüsü Murat Ahıskalı, EA-2 ikincisi ve DİL birincilerinden Oğuzhan Atay ve yine DİL birincilerinden Mehmed Burak'ın yeniden tercih yapmadıklarını bildirdi.

Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre, EA-1, SAY-1 ve SÖZ-1 birincisi Fırat Cem Yücel ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, EA-1, SAY-1 ve SÖZ-1 ikincisi Ayşe Betül Uslu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine, EA-1 ve SAY-1 ve SÖZ-1 ikincisi Mehmet Canver ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, EA-2 üçüncüsü Salih Keçoğlu Sabancı Üniversitesi Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarının burslu bölümüne, SAY-2 birincisi Orkun Bildir ile SAY-2 ikincisi Samet Karakülah Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin burslu bölümününe, SAY-2 ikincisi Ömürcan Kumtepe ODTÜ Elektrik-Elektonik Mühendisliği bölümüne yerleşti. DİL birincilerinden Melis Gülbo Laebens de Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı.

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