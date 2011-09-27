-Şampiyonların tercihi Boğaziçi ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Üniversite sınavı sonuçlarına göre yerleştirme puanı yüksek olan adayların tercihi matematik, elektrik-elektronik mühendisliği, tıp, kimya, işletme, hukuk, psikoloji, iletişim, İngilizce öğretmenliği, Türkçe bölümleri oldu. Birinci sırada yer alan adayların büyük kısmı Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. ÖSYM, 2011-ÖSYS sonuçlarına göre, yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları ve programları belirledi. Buna göre, Matematik-Fen (MF) puan türlerinde en yüksek yerleştirme puanı alan adayların çoğunluğu Boğaziçi ve Hacettepe üniversitelerine yerleştirildi. Bu adayların bölüm olarak tercihi matematik öğretmenliği, kimya, tıp, elektrik-elektronik mühendisliği oldu. Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde en yüksek yerleştirme puanı alan adayların büyük bir kısmı Boğaziçi, Galatasaray üniversitelerine yerleştirilirken, bu adayların çoğunluğu, psikoloji, hukuk ve işletme bölümlerini kazandı. Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerine göre en yüksek yerleştirme puanı alan adayların çoğunluğu Galatasaray, Marmara üniversitelerine yerleşti. Bu öğrencilerin tercihleri Türkçe ve iletişim fakültesinin bölümlerinden yana oldu. Dil puan türlerine göre İngilizce öğretmenliği, İspanyol dili ve edebiyatı ile Rus dili ve edebiyatı bölümleri en yüksek yerleştirme puanı alan adayların yerleştiği bölüm sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Bu adayların üniversite tercihi de Boğaziçi ve İstanbul üniversiteleri oldu. -En çok "Boğaziçi" tercih edildi- Üniversiteye yerleştirme puanına göre birinci sırada yer alan adayların büyük kısmı Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. Yerleştirme puanına göre birinci sırada yer alan öğrencilerin kazandıkları üniversiteler ve bölümleri şöyle: -MF-1 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği -MF-2 puan türünde, Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (Tam Burslu) -MF-3 puan türünde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp (İngilizce) -MF-4 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği -TM-1 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat -TM-2 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler -TM-3 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe -TS-1 puan türünde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon -TS-2 puan türünde, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği -DİL-1 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği -DİL-2 puan türünde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı -DİL-3 puan türünde, Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) -YGS puanına göre yerleştirilenler- Üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) en yüksek yerleştirme puanı alan öğrenciler, üniversitelerin bilgisayar ve öğretim teknolojileri, havacılık elektrik ve elektroniği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ilahiyat, okul öncesi öğretmenliği, uluslararası ticaret ve adalet meslek yüksekokulu programlarına yerleşti. Bu öğrenciler, üniversite olarak çoğunlukla Anadolu, Dokuz Eylül, Ankara, İstanbul, Marmara, Boğaziçi üniversitelerini kazandı. YGS puan türlerine göre yerleştirme puanı en yüksek olan adayın yerleştiği üniversiteler ve bölümleri ise şunlar: -YGS-1 puan türünde, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) -YGS-2 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği -YGS-3 puan türünde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek ve Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) -YGS-4 puan türünde, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat -YGS-5 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği -YGS-6 puan türünde, Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret.