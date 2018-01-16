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Spor

Şampiyonların mücadelesinde kazanan Golden State Warriors

Kevin Durant, eski takımına karşı 32 sayı ile oynadı

16 Ocak 2018 19:52

Son 3 sezondur NBA finalinde karşı karşıya gelen Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir ekip Warriors kazandı.

Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Kevin Durant ve 23 sayı, 8 asist üreten Stephen Curry taşıdı. Draymond Green 11 sayı, 16 ribaunt, 9 asist, Klay Thompson ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Cavaliers'ta LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 4 blokluk performans sergiledi. Isaiah Thomas 19 sayı ve Kevin Love 17 sayı, 7 ribauntla oynadı.

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