Şampiyonların hedefi dünya birinciliği

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında \"elektromobil\" kategorisinde birinci oldu. Şampiyonlarla gurur duyduğunu belirten İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, \"Bu projeler ilerleyen dönemde ülke ekonomisine katkı sağlayacak\" dedi. Takım kaptanı Efe Cerit ise hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışları hafta sonu gerçekleştirildi. Elektromobil kategorisinin birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi, hidromobil kategorisinin kazananı ise otonom kategorisinde de birincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. İzmit Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenen otonom (sürücüsüz) araç kategorisinde ise 5 takım yarıştı.

\"ÖĞRENCİLERLE GURUR DUYDUM\"

Elektromobil araçların yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 65 dakikada, hidromobil araçların ise 40 kilometreyi 45 dakikada en az enerji sarfiyatıyla tamamlanması beklendi. Öğrencilerle onur ve gurur duyduğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, \"Özellikle ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik şartlarda böyle bir başarı ve çalışma bizlere heyecan aracı olmuştur. Üniversitelerin kendi amfilerinde ders yapmaktan öte artık bilgiyi ürüne dönüştürmeleri ona dokunmaları ve bilgiye bir ekonomik değer katmaları gerekmektedir. Üniversitemiz her yıl projeler hayata geçirerek bunları daha verimli hale getirmek hatta ticarileştirmek maksadıyla ciddi çalışmalar yapmaktadır. Ben öğrencilerimle de gurur duydum. Başta hocaları olmak üzere hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu aslında ülkemizin gururudur\" diye konuştu.

\"PROJELER ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK\"

Dünyanın alternatif enerji konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Dr. Mustafa Aydın, \"Uçak, deniz, kara aracı ve hayatın diğer alanlarındaki aletlerin alternatif enerjilerle nasıl aktif kullanacağı konusunda birtakım çalışmalar yapılıyor. Üniversitemizin güneş enerjisi ve elektrikli araçlar konusunda da birçok çalışması var. Bunlar çok yönlü fayda ve ilerleyen dönemde ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler. Gençlerimiz başlarında hocalarıyla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Sadece bu alanda değil bu ve benzeri alanlarda proje üretiyorlar. Üniversitemizin 70\'in üzerinde patenti var.Bunların birçoğunu ticarileştiriyor, ekonomik değer katıyoruz. Üniversitelerin bunları yapması lazım. Bugün Türkiye\'de 200\'e yakın üniversite var. Ancak dünya üniversiteler sıralamasında yer alan okullar bir elin parmaklarını geçmiyor. Üniversiteler toplumu ve toprağı ile bütünleşmeli\" ifadelerini kullandı.

\"14 KİŞİLİK EKİP 3 AY GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK\"

İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve ElektroAydın Hexagon takım kaptanı Efe Cerit 2011\'den bu yana yarışlara katıldıklarını belirterek, \"Güneş enerjili araçlar yaparak bu yarışlara başladık. Daha sonra elektromobilleri üretmeye başladık. 2 aracımız vardı ve bu yıl bir yenisini daha ekledik. Bunu en hafif olacak şekilde tasarladık ve yarışlarda en verimli araç olmayı başardık. Aynı zamanda birinci olduk.14 kişilik bir ekibimiz var ve tasarım ile imalat olarak çalışmalar 2 aşamada sürdü. 3 aylık çalışma boyunca gece-gündüz demeden 14 kişi zamanımızı tam zamanlı atölyede geçirdik. Bu yıl geçmiş yılların tecrübesinden yararlanarak bu yıl daha iyi bir araç ürettiğimize inanıyoruz. Böyle bir başarıyı da bekliyorduk\" dedi.

\"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEK\"

Hedeflerinin Türkiye\'yi dünya ve yurtdışında temsil etmek olduğunu vurgulayan Cerit, \"Yaptığımız araç yurtdışı yarışmalarıyla uyumlu ölçülerde. Bunun yanı sıra yanlışları görüp düzeltmek amaçlı yeni bir araç daha yapmayı planlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

TAKIMA KADIN ELİ DE DEĞDİ

14 kişilik takımda 3 kız öğrenci bulunuyor. \'Bu erkek işi\' algısını kırmayı amaçladıklarını anlatan İAÜ Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Jale SimayGümüşay, \"Geçtiğimiz yıllarda kız öğrencilere böyle çalışmalarda pek yer verilmemiş. Biz bunu kırmaya çalıştık. Erkeklerin yaptıklarını biz de yapabileceğimizi göstermeye çalıştık. Bunu da kanıtladığımızı düşünüyoruz\" dedi. Psikoloji öğrencisi DamlaÖzaşamış ise \"Kadınlar da her şeyi yapar ve biz buradaki erkek algısını kırdık. Başarımızda da çok büyük emek var. Kadınlar da her şeyi yapabilir\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)