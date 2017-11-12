Şampiyonların gecesinde kazanan Deno El Sueno

İSTANBUL, (DHA)

Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, dün akşam 80 kiloda \'Dünya Şampiyonu\' olmak için kozlarını paylaştı. Almanya\'nın Russelsheim kentinde düzenlenen ve K1 (Kickboks) kurallarına göre yapılan dövüş organizasyonunda, Ermeni rakibini 3\'üncü rauntta nakavt eden Deno El Sueno, 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.

Eski Avrupa şampiyonlarından Ekrem Demir\'in düzenlediği organizasyonu, 3 bin kişi yerinde takip etti.

Bu mücadele öncesi eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani, Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter ve Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens, Deno El Sueno\'ya destek olduklarını açıklamışlardı.

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