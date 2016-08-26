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BBC Türkçe

Şampiyonlar Ligi'ne yeni statü

UEFA bundan böyle kıtanın en büyük dört liginin Şampiyonlar Ligi\'ne 4\'er takımı eleme oynamadan göndereceğini açıkladı. 2018-2019 sezonundan itibaren Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya\'dan 4\'er takım ön eleme oynamadan Şampiyonlar L

26 Ağustos 2016 16:09

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bundan böyle kıtanın en büyük dört liginin bundan böyle Şampiyonlar Ligi'ne 4'er takımı eleme oynamadan göndereceğini açıkladı.

2018-2019 sezonundan itibaren Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinden her yıl 4'er takım eleme turu oynamadan doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Mevcut statüye göre İngiltere, Almanya ve İspanya lige üç takım gönderebiliyor. Dördüncü takımların ise ön eleme maçlarına çıkması gerekiyor.

İtalya'nın ise sadece iki takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına sahip.

Yeni statünün devreye girmesiyle birlikte kıtanın kulüpler bazındaki en büyük ikinci kupası olan Avrupa Ligi'ni kazanan takımların da ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmasının önü açılacak.

4 ülkeden katılan takım sayısını artıran yeni statüyle birlikte ülke puanı düşük olan liglerin Şampiyonlar Ligi'ne gönderebileceği takım sayısında da azalma olması bekleniyor.

UEFA, yeni statüyü "Hem bir evrim, hem de devrim" diyerek tanımladı.

Şampiyonlar Ligi'nin formatındaysa herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Ön eleme turlarının ardından 32 takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplardan çıkan 16 takım ise ikili eşleşmelerle mücadelelerini sürdürecek.

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