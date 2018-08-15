Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu sona erdi

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üçüncü ön eleme turu, dün (14 Ağustos Salı) oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0\'lık mağlubiyetin rövanşında kendi sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi\'ne üçüncü ön eleme turunda veda etti. Sarı lacivertli ekibi saf dışı bırakan Portekiz ekibi Benfica, play-off turunda Yunanistan\'ın PAOK takımı ile gruplara kalma mücadelesi verecek.

Öte yandan Benfica ve PAOK\'un yanı sıra Dinamo Kiev, BATE Borisov, AEK Atina, Dinamo Zagreb, Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız play-off turuna katılma hakkı elde eden diğer takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda alınan sonuçlar şu şekilde:

İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)

Dinamo Kiev - Slavia Prag: 2-0 (1-1)

BATE Borisov - Qarabağ: 1-1 (1-0)

Spartak Moskova - PAOK: 0-0 (2-3)

Vidi - Malmö: 0-0 (1-1)

AEK Atina - Celtic: 2-1 (1-1)

Dinamo Zagrev - Astana: 1-0 (2-0)

Fenerbahçe - Benfica: 1-1 (0-1)

Shkendija 79 - Salzburg: 0-1 (0-3)

Ajax - Standard Liege: 3-0 (2-2)

Spartak Trnava - Kızılyıldız: 1-2 (1-1)