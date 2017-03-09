Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Barcelona çeyrek finalde: 6-1

Futbolda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Real Madrid'den sonra, tarihi bir zafere imza atan Barcelona ve Borussia Dortmund da çeyrek finale yükseldi.

Barcelona, Fransa'da 4-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i uzatma dakikalarında attığı iki golle 6-1 mağlup etti ve son sekize kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde daha önce hiçbir takım ilk maçı 4-0 kaybettikten sonra tur atlamamıştı.

Barcelona böylece turnuvada üst üste 10. kez çeyrek finale kalmış oldu.

3. dakikada Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 40. dakikada Kurzawa'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 50. dakikada da Messi'nin penaltı golüyle farkı üçe çıkardı

Paris Saint-Germain, 62. dakikada Cavani'nin golüyle farkı ikiye indirdiğinde, Barcelona'ya tur için üç gol daha gerekiyordu.

65. dakikada Arda'nın da oyuna girdiği maçta 87. dakika itibarı ile skor hala 3-1'di. Sonra ise Nou Camp Stadyumu'nu dolduran 96,290 biletli seyirci ve televizyonları başındaki milyonlarca futbolsever bir mucizeye tanıklık etti.

Barcelona, 88. dakikada Neymar'ın nefis frikik golüyle skoru 4-1 yaptı, Neymar 90+1'de de penaltıdan farkı dörde çıkardı.

Sergi Roberto, 90+5'te Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçecek golü attı ve Barcelona Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü çeyrek finalist oldu.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetti.

Şampiyonlar Ligi'mde çeyrek finale yükselen bir diğer rakip de Alman takımı Borussia Dortmund oldu.

Borussia Dortmund, Portekiz'de 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'yı 4-0 mağlup etti.

Alman takımına turu getiren golleri 4, 61 ve 85. dakikalarda Aubameyang ve 59. dakikada Pulisic attı.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer dört çeyrek finalist Salı ve Çarşamba günleri oynanacak ikişer maçın ardından belli olacak.

Gerçi dün akşamki Barcelona-Paris Saint-Germain maçından sonra "avantaj" kelimesinin fazla bir anlamı yok ama ilk maçlarda rakiplerini mağlup eden Atletico Madrid, Manchester City, Juventus ve Sevilla çeyrek finale biraz daha yakın görünüyor.