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BBC Türkçe

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz çeyrek finalist: Leicester City

Premier Lig'de düşme hattından üç puan yukarda 15. sırada bulunan İngiliz ekibi Leicester City, Sevilla'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2017 05:28

İngiliz ekibi Leicester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bu akşam King Power Stadyumu'nda İspanyol takımı Sevilla'yı ağırlayan Leicester, 2-0'lık galibiyetle turu atladı.

Ev sahibi takıma turu getiren goller Morgan (27) ve Albrighton'dan (54) geldi. Konuk ekipten Samir Nasri 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Buna rağmen bir gol için yüklenen Sevilla'da Steven N'Zonzi 79. dakikada takım arkadaşı Vitolo'nun kazandırdığı penaltıyı gole çevirmeyi başaramadı. Leicester City kalecisi Kasper Schmeichel sol tarafına yatarak gelen topu çıkardı.

İspanya'daki ilk karşılaşma Sevilla'nın 2-1'lık galibiyetiyle bitmişti. Sevilla, İspanya Ligi'nde Real Madrid'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Geçen yıl Premier Lig'i kazanarak adından söz ettiren Leicester, bu yıl ligdeki kötü gidişinin üstüne İspanya'dan da mağlubiyetle dönmesi nedeniyle teknik direktörü Claudio Ranieri'yi görevden almıştı.

Takımı Premier Lig'e yükselttiği sene bu ligi kazanmayı başaran Ranieri'nin yerine Craig Shakespeare gelmişti.

Leicester City, Premier Lig'de düşme hattından 3 puan uzakta ve 15. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan altı takım belli olmuş durumda. Bunlar Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City ve Real Madrid.

Diğer iki takım ise Manchester City - Monaco ve Atletico Madric - Bayer Leverkusen eşleşmeleri sonucu belli olacak.

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