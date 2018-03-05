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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı 

İSTANBUL,(DHA)  UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda 2'nci perde açılıyor

05 Mart 2018 16:18

İSTANBUL,(DHA) 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu\'nda 2\'nci perde açılıyor. İlk maçı Santiago Bernabeu\'da 3-1 kazanan Real Madrid, Parc des Princes deplasmanında Paris Saint-Germain ile çeyrek final mücadelesi verecek. Bir diğer rövanş mücadelesinde ise Liverpool, Porto\'yu Anfield Stadyumu\'nda ağırlayacak.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 tur ilk maçında Paris Saint-Germain\'i Cristiano Ronaldo\'nun 2, Marcelo\'nun tek golüyle 3-1 yenmeyi başardı. Fransız ekibinin tek golü ise Adrien Rabiot\'tan geldi. Kupanın 2 favori ekibi olan ve erken final diye lanse edilen Real Madrid ve Paris Saint-Germain\'in rövanş mücadelesi TSİ 22.45\'te başlayacak ve maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. 
Şampiyonlar Ligi Kupası\'nın son 2 şampiyonu Real Madrid, La Liga\'da kötü bir sezon geçirse de Şampiyonlar Ligi\'nin en önemli favorisi konumunda. Paris Saint-Germain ise Fransa Ligue 1\'e ağırlığını koymuş durumda ancak büyük isimlerin transferiyle hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hafta sonu Troyes deplasmanında 11\'in vazgeçilmez isimlerini dinlendiren Unai Emery, dinlendirdiği futbolcularıyla birlikte Real Madrid karşısında turu geçmek istiyor. 
NEYMAR YOK 
Paris Saint Germain, Ligue 1\'in 27\'nci hafta mücadelesinde Marsilya\'yı 3-0 yenerken, Neymar\'ın sakatlığı moralleri bozmuştu. Neymar\'ın sahalara dönmesi için 2.5 aylık bir süre olduğu öğrenildi. 
LIVERPOOL RAHAT 
Son 16 Turu ilk maçında Portekiz deplasmanında Porto\'yu 5-0 mağlup eden Liverpool, ev sahibi olduğu turun 2\'nci maçında rahat bir karşılaşmada mücadele edecek. Anfield Stadyumu\'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ ile 22.45\'te başlayacak. Mücadelede hakem Alman Felix Zwayer düdük çalacak. Liverpool, Dragoa Stadyumu\'nda Sadio Mane\'nin 3, Mohammed Salah ve Roberto Firmino\'nun 1\'er golüyle yenmeyi başardı ve turun kapısın ilk maçta araladı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki ekip liglerinde de yüksek performans gösteriyorlar. İngiltere Premier Lig\'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Liverpool, 1 maçını berabere tamamlarken, 1 maçtan da puansız ayrıldı. Porto ise Portekiz Premier Ligin\'de namağlup lider durumda ve oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet aldı 4\'de beraberliği bulunuyor.

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