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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları oynandı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rövarş maçları oynandı

23 Ağustos 2017 03:10

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rövarş maçları oynandı. 
Medipol Başakşehir, İstanbul\'da 2-1 mağlup olduğu İspanya\'nın Sevilla takımı ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti. 
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1)
Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2)
Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2)
Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2)
Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5)
 

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