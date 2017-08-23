Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları oynandı

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rövarş maçları oynandı.

Medipol Başakşehir, İstanbul\'da 2-1 mağlup olduğu İspanya\'nın Sevilla takımı ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1)

Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2)

Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2)

Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2)

Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5)

