Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Wolfsburg darbesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Wolfsburg'a 2-0 mağlup oldu.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesi 18. dakikada Ricardo Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle açıldı.
25. dakikada Bruno Henrique'nin sağ kanattan gönderdiği pasın ardından ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Maxi Arnold, farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Real Madrid, Wolfsburg deplasmanında varlık gösteremedi.
Ev sahibi, İspanyol devini 2-0'lık galibiyetle uğurlayarak rövanş öncesi avantaj elde etti.