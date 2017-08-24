Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Bugün oynanan maçlar sonucunda, CSKA Moskova, Karabağ, Sporting, Liverpool ve APOEL Nicosia Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı başardı.

Türk hakem Cüneyt Çakır\'ın yönettiği maçta Sporting, deplasmanda FCSB\'yi 0-0\'ın rövanşında 5-1 mağlup ederek tur atladı.

Gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:

CSKA Moskova - Young Boys: 2-0 (1-0)

FC Kopenhag - Karabağ Ağdam: 2-1 (0-1)

Liverpool - Hoffenheim: 4-2 (2-1)

Slavia Prag - APOEL Nicosia: 0-0 (0-2)