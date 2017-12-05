Şampiyonlar Ligi'nde lider Beşiktaş'ın rakibi Leipzig

Tur Porto maçında garantilenmişti

Şenol Güneş\'ten takıma uyarılar \'\'Formalite maçı olarak bakmayın\'\'

Kadroda ufak değişiklikler olacak

ALİ DANAŞ - LEİPZİG-(DHA) Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında G grubunda Leipzig ile karşılaşacak. Yarın akşam Leipzig RB Arena Stadı\'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45\'te başlayacak ve Macar hakem Viktor Kassai tarafından yönetilecek.

TUR PORTO MAÇINDA GARANTİLENMİŞTİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde tarihinde ilk kez hem de maçlar tamamlanmadan gruplardan çıkma başarısı gösterdi.

7. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi\'nde gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Siyah Beyazlılar bu kez çok kararlı olduklarını daha ilk maçtan göstermişti. Grup maçlarına Porto deplasmanı ile başlayan Kara Kartallar rakibini 3-1 ile geçerek Devler Ligine harika bir başlangıç yapmıştı. İkinci hafta maçlarında Leipzig\'i de sahasında 2-0 ile geçen Siyah Beyazlılar, Monaco\'yu da deplasmanda 2-1 yenince puanını 9 yaparak grubun en iddialı takımı olduğunu bir kez daha göstermişti. Gruptan çıkması için artık bir galibiyet veya 2 beraberliğe ihtiyacı olan Şenol Güneş\'in öğrencileri geriye düşmelerine rağmen Vodafone Park\'ta hem Monaco hem de Porto ile berabere kalmayı başarıp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı garantilemiş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN TAKIMA UYARILAR \'\'FORMALİTE MAÇI OLARAK BAKMAYIN\'\'

Teknik direktör Şenol Güneş gruptan çıkmayı garantilemiş olmalarının oyuncuları rehavete sürüklemesini istemiyor. Galatasaray maçından sonra yapılan 2 idmanda futbolcularına uyarılarda bulunan tecrübeli hoca grup maçlarını başladığı gibi bitirmeyi hedefliyor. Son maçın formalite olmadığını anlatan Güneş \'\'burası Şampiyonlar ligi. Her maçın mutlaka kendine göre bir önemi vardır,en önemlisi prestiji vardır. Çarşamba akşamı kim görev alırsa alsın çıkıp Beşiktaş\'a yakışır bir şekilde ve kazanmak için oynamalıdır. Bunu yapacağınıza da en ufak bir şüphem\'\'diyerek öğrencilerini motive etmeye çalışıyor.

KADRODA UFAK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş Leipzig karşısında bir kaç oyuncusunu dinlendirmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi\'nde Şubat ayına kadar uzun bir ara olacağı için lig maçlarına daha fazla önem vermeyi planlayan Güneş Leipzig karşısında bazı oyuncuları dinlendirecek. Sezon başından bu yana fazla süre alamayan Negredo,Lens,Medel gibi isimlere şans tanıyacak olan Şenol Güneş iki haftadır yükselişte olan bu oyuncularını da ödüllendirmiş olacak.

Kalede Fabricio ile maça başlayacak olan Güneş defans dörtlüsünü her zaman olduğu gibi Gökhan Gönül,PepeTosic ve Adriano\'dan oluşturacak.Atiaba\'yı da dinlendirmesi beklenen Güneş\'in orta ikilide Oğuzhan ve Medel\'i oynatması beklenirken hücumdaki oyuncuların Lens,Talisca,Babel ve Negredo olması en kuvvetli ihtimal.