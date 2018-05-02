Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid oldu

Real Madrid - Bayern Münih: 2-2

İSTANBUL,(DHA)

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1\'lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Santiago Bernabeu\'da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3\'üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11\'inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1\'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema\'nın Bayern Münih kalecisi Ulreich\'in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63\'üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3\'üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi yarın oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2\'lik skorla kazanmıştı.