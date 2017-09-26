Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 2. haftası, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Süper Lig’in tek temsilcisi Beşiktaş, bu akşam 21.45’te Alman ekip Red Bull Leipzig’i konuk edecek. Karşılaşma, TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.
Beşiktaş’ın grubunda yer alan Monaco, siyah-beyazlılarla aynı saatte Porto’yu konuk edecek. Monaco, geçen hafta Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynanacak maçlar arasında Beşiktaş ve grubundaki maçların yanı sıra Borussia Dortmund-Real Madrid karşılaşması dikkati çekiyor. Tottenham ve APOEL’in de bulunduğu H Grubu karşılaşması, Tivibu Spor 4’ten yayınlanacak.
Yenilenen PSG ilk ciddi sınavında
Devler Ligi’nde 27 Eylül Çarşamba gününün öne çıkan maçları arasında sezonun ‘flaş’ takımlarından PSG’nin, Bayern Münih’i konuk edeceği karşılaşma yer alıyor. Neymar ve Mbappe’yi astronomik rakamlara transfer eden Fransız ekibi, yenilenen kadrosuyla ilk kez bu seviyede ciddi bir sınav verecek. Maç, Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.
Günün bir diğer öne çıkan karşılaşması olan Atletico Madrid-Chelsea maçının bir özelliği daha var; Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı Türk hakem, C Grubu’ndaki kritik mücadele için UEFA tarafından görevlendirildi.
C Grubu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 3’ten yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi yayın programı
26 Eylül Salı
Tüm maçların başlama saati 21.45'tir.
E Grubu
Sevilla-Maribor
Spartak Moskova-Liverpool
F Grubu
Manchester City-Shakhtar Donetsk (Tivibu Kanal 82)
Napoli-Feyenoord
G Grubu
Beşiktaş-RB Leipzig (TRT 1 + Tivibu Spor 2)
Monaco-Porto (Tivibu Spor 3)
H Grubu
APOEL-Tottenham
Borussia Dortmund-Real Madrid (Tivibu Spor 4)
27 Eylül Çarşamba
(Qarabağ-Roma maçı hariç tüm maçların başlama saati 21.45)
A Grubu
Basel-Benfica
CSKA-Manchester United (Tivibu Kanal 82)
B Grubu
Anderlecht-Celtic
PSG-Bayern Münih (Tivibu Spor 2)
C Grubu
Qarabağ-Roma (19.00’da başlayacak, Tivibu Spor 2)
Atletico Madrid-Chelsea (Tivibu Spor 3)
D Grubu
Juventus-Olympiakos
Sporting-Barcelona (Tivibu Spor 4)