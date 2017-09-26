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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

Haftanın önemli maçlarından olan A.Madrid-Chelsea karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek

26 Eylül 2017 15:17

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 2. haftası, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Lig’in tek temsilcisi Beşiktaş, bu akşam 21.45’te Alman ekip Red Bull Leipzig’i konuk edecek. Karşılaşma, TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş’ın grubunda yer alan Monaco, siyah-beyazlılarla aynı saatte Porto’yu konuk edecek. Monaco, geçen hafta Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynanacak maçlar arasında Beşiktaş ve grubundaki maçların yanı sıra Borussia Dortmund-Real Madrid karşılaşması dikkati çekiyor. Tottenham ve APOEL’in de bulunduğu H Grubu karşılaşması, Tivibu Spor 4’ten yayınlanacak.

Yenilenen PSG ilk ciddi sınavında

Devler Ligi’nde 27 Eylül Çarşamba gününün öne çıkan maçları arasında sezonun ‘flaş’ takımlarından PSG’nin, Bayern Münih’i konuk edeceği karşılaşma yer alıyor. Neymar ve Mbappe’yi astronomik rakamlara transfer eden Fransız ekibi, yenilenen kadrosuyla ilk kez bu seviyede ciddi bir sınav verecek. Maç, Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

Günün bir diğer öne çıkan karşılaşması olan Atletico Madrid-Chelsea maçının bir özelliği daha var; Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı Türk hakem, C Grubu’ndaki kritik mücadele için UEFA tarafından görevlendirildi.

C Grubu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 3’ten yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi yayın programı

26 Eylül Salı

Tüm maçların başlama saati 21.45'tir.

E Grubu

Sevilla-Maribor
Spartak Moskova-Liverpool

F Grubu

Manchester City-Shakhtar Donetsk (Tivibu Kanal 82)
Napoli-Feyenoord

G Grubu

Beşiktaş-RB Leipzig (TRT 1 + Tivibu Spor 2)
Monaco-Porto (Tivibu Spor 3)

H Grubu

APOEL-Tottenham
Borussia Dortmund-Real Madrid (Tivibu Spor 4)

27 Eylül Çarşamba

(Qarabağ-Roma maçı hariç tüm maçların başlama saati 21.45)

A Grubu

Basel-Benfica
CSKA-Manchester United (Tivibu Kanal 82)

B Grubu

Anderlecht-Celtic
PSG-Bayern Münih (Tivibu Spor 2)

C Grubu

Qarabağ-Roma (19.00’da başlayacak, Tivibu Spor 2)
Atletico Madrid-Chelsea (Tivibu Spor 3)

D Grubu

Juventus-Olympiakos
Sporting-Barcelona (Tivibu Spor 4)

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