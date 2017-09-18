Şampiyonlar Ligi'nde 'haftanın golü' Cenk Tosun'dan

Beşiktaş\'ın milli futbolcusu Cenk Tosun\'un Porto\'ya attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde \'\'Haftanın golü\'\' seçildi.

G Grubu ilk haftasında deplasmanda Porto\'yu 3 - 1 yenen Beşiktaş\'ın 2. golünü kaydeden Cenk Tosun\'un golü, Barcelona\'dan Lionel Messi, Chelsea\'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund\'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham\'dan Harry Kane ile yarıştı.

UEFA\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada da, Cenk Tosun\'un Porto\'ya attığı gol, UEFA Haftanın Golü oylamasında % 37 oyla \'Haftanın Golü\' seçildi.

İSTANBUL / DHA