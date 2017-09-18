T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 'haftanın golü' Cenk Tosun'dan

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''Haftanın golü'' seçildi

18 Eylül 2017 19:43

Beşiktaş\'ın milli futbolcusu Cenk Tosun\'un Porto\'ya attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde \'\'Haftanın golü\'\' seçildi.
G Grubu ilk haftasında deplasmanda Porto\'yu 3 - 1 yenen Beşiktaş\'ın 2. golünü kaydeden Cenk Tosun\'un golü, Barcelona\'dan Lionel Messi, Chelsea\'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund\'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham\'dan Harry Kane ile yarıştı.
UEFA\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada da, Cenk Tosun\'un Porto\'ya attığı gol, UEFA Haftanın Golü oylamasında % 37 oyla \'Haftanın Golü\' seçildi.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşCenk Tosun PortoUEFALigiGrubuPortoCenk TosunBarcelona Lionel Messi Chelsea Pedro Rodriguez Borussia Dortmund Andriy YarmolenkoTottenham Harry KaneUEFA Haftanın GolüGolüDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24