Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Lig\'inde günün maçları tamamlandı.

Galatasaray\'ın D Grubu\'nda yer alan rakipleri Lokomotiv Moskova ve Schalke 04\'ün Rusya\'da karşı karşıya geldiği karşılaşmada gülen taraf Alman ekibi oldu. Schalke\'ye 3 puanı getiren gol 88\'inci dakikada Weston McKennie\'den geldi.

PSG\'DEN FARKLI TARİFE

Şampiyonlar Ligi\'nde günün en gollü maçında ise C Grubu ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) kendi evinde ağırladığı Kızılyıldız\'ı 6-1\'lik skorla mağlup etti. PSG\'nin gollerini 20, 22, 81\'inci dakikada Neymar, 37\'nci dakikada Cavani, 41\'inci dakikada Di Maria ve 70\'inci dakikada Mbappe kaydetti. Kızılyıldız\'ın tek golünü ise 74\'üncü dakikada Marko Marin attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

- A Grubu -

Atletico Madrid - Club Brugge: 3-1

Borussia Dortmund - Monaco: 3-0

- B Grubu -

PSV Eindhoven - Inter: 1-2

Tottenham - Barcelona: 2-4

- C Grubu -

Paris Saint-Germain - Crvena Zvezda: 6-1

Napoli - Liverpool: 1-0

- D Grubu -

Lokomotiv Moskova - Schalke 04: 0-1