Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

- Cengiz attı, Roma kazandı

- CSKA Moskova, Real Madrid\'i devirdi

- Manchester City son dakikalarda güldü

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde günün karşılaşmaları sona erdi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder\'in formasını giydiği İtalya\'nın Roma takımı, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Viktoria Plzen\'i 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder karşılaşmaya Roma formasıyla ilk 11\'de başlarken, 40\'ıncı dakikada Edin Dzeko\'nun attığı golün asistini yaptı, 64\'üncü dakikada ise fileleri sarstı.

Günün flaş sonucu Rusya temsilcisi CSKA Moskova\'dan geldi. CSKA Moskova, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında kupanın favori ekiplerinden Real Madrid\'i 2\'nci dakikada Nikola Vlasic\'in kaydettiği golle 1-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan kupanın bir diğer favorisi Manchester City ise deplasmanda Almanya\'nın Hoffenheim takımını 1\'inci dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 87\'nci dakikada David Silva\'nın kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

- E Grubu -

AEK Atina - Benfica: 2-3

Bayern Münih - Ajax: 1-1

- F Grubu -

Hoffenheim - Manchester City: 1-2

Lyon - Shakhtar Donetsk: 2-2

- G Grubu -

CSKA Moskova - Real Madrid: 1-0

Roma - Viktoria Plzen: 5-0

- H Grubu -

Juventus - Young Boys: 3-0

Manchester United - Valencia: 0-0