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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Chelsea İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı

28 Eylül 2017 02:44

Cüneyt Çakır\'ın yönettiği maçta kazanan Chelsea

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde günün maçları sonuçlandı.
A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerin ardından 2\'nci hafta müsabakaları tamamlanmış oldu.
Türk hakem Cüneyt Çakır\'ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid\'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Atletico Madrid\'in yeni mabedi Wanda Metropolitano\'da oynanan mücadelede Atletico\'nun tek golü 40\'ıncı dakikada Antonie Griezmann\'ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59\'da Alvaro Morata ve 90\'da Michy Batshuayi\'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:
A GRUBU
Basel - Benfica: 5-0
CSKA Moskova - Manchester United: 1-4
B GRUBU
Anderlecht - Celtic: 0-3
Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0
C  GRUBU
Karabağ Ağdam - Roma: 1-2
Atletico Madrid - Chelsea: 1-2
D GRUBU
Juventus - Olympiakos: 2-0
Sporting Lizbon  - Barcelona: 0-1

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