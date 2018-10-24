Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar...

AEK 0-2 Bayern Münih

E Grubu’nda Almanya temsilcisi Bayern Münih, Yunanistan’da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih’in gollerini 61. dakikada Javi Martinez ve 63. dakikada Robert Lewandowski attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

Young Boys 1-1 Valencia

Günün diğer maçında İsviçre’nin Young Boys takımı ile İspanya ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia’nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys’un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu’nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.

Manchester United 0-1 Juventus

Juventus, Manchester United’ı Dybala’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Juventus 9 puana yükselirken Manchester United 4 puanda kaldı.

Roma 3-0 CSKA Moskova

Roma, CSKA Moskova’yı Dzeko’nun 2 ve Cengiz Ünder’in golleriyle 3-0 mağlup etti. Roma puanını 6’ya yükseltirken CSKA Moskova 4 puanda kaldı.

Real Madrid 2-1 Viktoria Plzen

Real Madrid, Viktoria Plzen’i 2-1 mağlup ederken golleri Benzema ve Marcelo kaydetti. Plzen’in tek golünü Hrosovsky attı. Viktoria Plzen 1 puanda kalırken Real Madrid 6 puana ulaştı.

Ajax 1-0 Benfica

Ajax, Benfica karşısında 90+2’de Noussair Mazraoui’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ajax puanını 7’ye yükseltirken Benfica 3 puanda kaldı.

Shakhtar Donetsk 0-3 Manchester City

Manchester City, Shakhtar Donetsk’i Ukrayna’da 3-0 mağlup etti. City’nin gollerini David Silva, Laporte ve Bernardo Silva kaydetti. Manchester City puanını 6’ya yükseltirken Shakhtar Donetsk 2 puanda kaldı.

Hoffenheim 3-3 Lyon

Lyon, Hoffenheim deplasmanından 3-3’lük beraberlikle döndü. Lyon’un gollerini Traore, Ndombele ve Depay atarken Hoffenheim’ın gollerini Kramaric kaydetti. Lyon puanını 5’e yükseltirken Hoffenheim 2 puana ulaştı.