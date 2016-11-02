Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı.



Gecenin merakla beklenen maçında Manchester United, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, Barcelona'yı İlkay Gündoğan (2) ve De Bruyne'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Barcelona'nın tek golü Lionel Messi'den geldi.



İngiliz ekibi bu sonuçla, grupta Barcelona'nın ardından liderliğe yükseldi.

İşte 1 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar:

A Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere): 2-3 (Goller: Cafu, Keseru - Xaka, Giroud, Mesut Özil)

Basel (İsviçre) - PSG (Fransa): 1-2 (Goller: Zuffi - Cavani, Meunier)

B Grubu

Beşiktaş - Napoli: 1-1 (Goller: Quaresma (p), Marek Hamsik)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (Gol: Salvio)

C Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya): 1-1 (Goller: Stindl - Dembele)

Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya): 3-1 (Goller: İlkay Gündoğan 2, De Bruyne - Messi)

D Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya): 2-1 (Goller: Griezmann (2) - Asmoun)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2 (Goller: Arias - Lewandowski 2)



