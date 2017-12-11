Şampiyonlar Ligi'nde fırtına ama Süper Lig'de esmiyor   

Sorun gerçekten rakiplerin kapanması mı?



ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'de kan kaybetmeye devam ediyor. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Kayserispor\'a karşı pozisyon bulmakta dahi zorlanan Siyah-Beyazlılar 2 puanı Kayseri\'de bıraktı ve lider Galatasaray\'ın 5 puan gerisine düştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE FIRTINA AMA SÜPER LİGTE ESMİYOR

Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi grup maçlarının başladığı Eylül ayının ilk haftasından bu yana lig ve Avrupa\'da farklı bir görüntü çizmeyi sürdürdü.

Süper Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Siyah Beyazlılar, Devler Liginin başlamasından sonra geçen 11 haftada sadece 4 galibiyet elde etti. Aynı süreçte beraberliklere adeta abone olan Beşiktaş, 5 maçta berabere kalırken 2 de mağlubiyet aldı Şampiyonlar Ligi\'nde ise Süper Lig\'in tersine 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Kara Kartallar gruptan lider çıkmayı başarırken sürekli eleştirilen lig ve Avrupa arasındaki futbol farkı Kayseri\'de yine bariz bir şekilde görüldü. Kayseri\'de bırakılan 2 puan ile lig yarışındaki 18\'inci puanını kaybeden Beşiktaş\'ın, bu kayıpların 16\'sını Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra yaşamış olması, futbolcuların ve teknik heyetin bir kez daha eleştirilmesinin önünü açtı. Beşiktaş bu 11maçlık lig sürecinde galibiyet serisi de elde edemezken şampiyon olunan son iki sezonun bir hayli gerisinde kaldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ\'IN SEZONUN 15 HAFTASINDAKİ PANORAMASI:

- İlk dört maç 3 galibiyet 1 beraberlik

- Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra 11 maç 4 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet

- 15 haftada kaybedilen 18 puanın 16\'sı son 11 haftaya ait

- 3. 4. ve 5. haftadaki 3 galibiyetten sonra 11 haftada galibiyet serisi yok

-Son 11 maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe galibiyetleri dışında seri yok

-15 maçta 6 beraberlik ile en çok berabere kalan takım (Kayserispor ile birlikte)

-Son 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet

-4 maç ile en uzun puan kaybetme serisi 5 ve 8 hafta arasında 4 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik

-Dış sahada 8 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet 3 beraberlik

-İç sahada 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik

SORUN GERÇEKTEN RAKİPLERİN KAPANMASI MI ?

Şampiyonlar Liginde tüm takımların kazanmak için oynamasını ve açık futbolu tercih etmelerinin kendilerinin daha iyi oynamasını sağladığını söyleyen futbolcuların büyük bölümü Süper Lig\'deki rakiplerin kapanarak oynamasından bir hayli şikayetçi.

Ancak (şampiyon olunan son iki sezon dahil) Anadolu takımlarının 4 büyüklere karşı yıllardır kapanarak oynaması futbolcuların böyle bir bahaneye sığınmalarını taraftar bazında geçersiz kılmaya başladı bile. Camianın çok büyük bir bölümü ve sosyal medyadan eleştirilerini sıralayan taraftarlar, futbolcuların lig maçlarında beklenenin çok çok altında performans gösterdiği konusunda hem fikir ve \'Anadolu takımları kapanıyor\' bahanesinin bırakılarak son iki sezondaki oyunun sahaya yansıtılmasını istiyor.