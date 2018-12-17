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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

17 Aralık 2018 17:28

İSTANBUL,(DHA) - 
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre\'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00\'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1\'inci torbada, 2\'nci sıradaki takımlar ise 2\'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat\'ta oynanacak. 
Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:
Schalke 04  - Manchester City 
Atletico Madrid - Juventus 
Manchester United  - Paris Saint Germain
Tottenham  - Borussia Dortmund
Lyon  - Barcelona 
Roma  - Porto 
Ajax - Real Madrid 
Liverpool - Bayern Münih

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