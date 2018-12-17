Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre\'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00\'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1\'inci torbada, 2\'nci sıradaki takımlar ise 2\'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat\'ta oynanacak.

Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Münih