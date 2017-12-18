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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol yine "Cenk Tosun"dan 

Cenk'in Porto maçında 25 metre uzaklıktan Casillas'ı avladığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi Sercan SAPANATAN/İSTANBUL, (DHA)- UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında

18 Aralık 2017 17:45

Cenk\'in Porto maçında 25 metre uzaklıktan Casillas\'ı avladığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi
Sercan SAPANATAN/İSTANBUL, (DHA)- UEFA\'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun\'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto\'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28\'inci dakikasında Cenk Tosun\'un 25 metre mesafeden İspanyol kaleci Casillas\'ı avladığı gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1\'inci seçildi. 
Cenk Tosun\'un rakiplerine büyük fark attığı ankette Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 2\'nci golü ise Real Madridli Gareth Bale\'ın oldu. Galli yıldızın Dortmund\'a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2\'nci seçildi. Oylamada 3\'üncü sırada ise Atletico Madridli Griezmann\'ın Roma\'ya attığı gol seçildi. Fransız yıldızın attığı gol ise yüzde 13 oy aldı. 

 

 

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