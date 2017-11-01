Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih üst tura çıkmayı garantiledi
Karabağ\'dan Atletico\'ya bir çelme daha
İSTANBUL-(DHA) Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde, dün gece 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
A Grubu\'nda Manchester United, kendi sahasında Benfica\'yı 2-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar da Martial ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Benfica\'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde penaltı kurtaran en genç file bekçisi oldu.
B Grubu\'nda sezona flaş transferlerle başlayan PSG, konuk ettiği Anderlecht\'i 5-0 yenerek iki maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. PSG\'de defans oyuncusu Kurzawa hat-trick yaparken, maçın diğer golleri Verratti ve Neymar\'dan geldi. Grubun diğer maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic\'i 2-1 mağlup etti ve üst tura yükselmeyi garantiledi.
C Grubu maçında Roma, Chelsea\'yi 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Roma\'da maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada süre alamadı. Grubun diğer maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele eden Karabağ, ilk deplasman puanını kazandı.
D Grubu\'nda lider Barcelona deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibi Juventus\'un Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon ile yaptığı maç ise 1-1 sona erdi.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
Basel - CSKA Moskova: 1-2
Manchester United - Benfica: 2-0
B Grubu:
Celtic - Bayern Münih: 1-2
Paris Saint-Germain - Anderlecht: 5-0
C Grubu:
Atletico Madrid - Karabağ : 1-1
Roma - Chelsea: 3-0
D Grubu:
Olympiakos - Barcelona: 0-0
Sporting Lizbon - Juventus: 1-1