Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta başlıyor

Galatasaray hata bekliyor

C Grubu alev alev

G Grubu\'nda düğüm çözülüyor

Puansız AEK\'nın konuğu Ajax

Manchester City rövanş peşinde

Londra\'da kritik randevu

A Grubu\'nda liderlik yarışı

Manu\'nun takibi devam ediyor

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin 5\'inci haftası E - F - G - H gruplarında yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak. Gecenin önemli karşılaşmalarından birinde G Grubu\'nda Roma\'nın konuğu Real Madrid olacak. Kazanan takım Şampiyonlar Ligi\'nde 5\'inci haftayı lider olarak tamamlayacak.

C GRUBU ALEV ALEV

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda son 2 maç öncesinde 4 takımında bir üst tura yükselme şansı bulunuyor. Liverpool, Kızılyıldız\'a deplasmanda 2-0 mağlup olmasının ardından liderliği İtalyan Napoli\'ye kaptırdı. 5\'inci haftada ise grubun en önemli maçlarından birisi oynanacak. Paris Saint Germain İngiltere\'de oynanan mücadelede 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalamış ancak 90+1\'inci dakikada yediği golle sahadan puansız ayrılmıştı. Fransızlarda amaç hem rövanşı almak, hem de puan durumunda rakibinin önüne geçmek. Grubun diğer maçında ise Napoli\'nin konuğu Kızılyıldız olacak. Napoli kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Kızılyıldız ise Liverpool galibiyetinin ardından yakaladığı şansı devam ettirme düşüncesinde.

G GRUBU\'NDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Roma\'nın konuğu ise Real Madrid. 5\'inci hafta sonunda 9 puana sahip olan iki takımdan Real Madrid 1\'inci, Roma ise 2\'nci sırada bulunuyor. İki takım arasında İspanya\'da oynanan ilk mücadeleden Real Madrid 2-1 galip ayrılmıştı. Roma\'da hedef rakibini mağlup ederek liderliği ele geçirmek. Real Madrid ise kazandığı ilk maçtan sonra burada da kaybetmeyerek liderlik yolunda avantajı yakalamak. Grubun diğer maçında ise CSKA Moskova\'nın konuğu Viktoria Plzen olacak. CSKA Moskova bu maçı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmayı garantileyecek. Diğer maçın sonucuna göre de bir üst tur planları yapacak.

MANCHESTER CİTY RÖVANŞ PEŞİNDE

F Grubu\'nda Manchester City, deplasmanda Lyon\'un konuğu olacak. İngiliz ekibi bu sezon lig ve Avrupa\'da oynadığı 17 karşılaşmada sadece Lyon\'a mağlup oldu. Fransa\'ya 9 puanla lider olarak giden Manchester City, deplasmanda kazanarak grup liderliğini garantileme peşinde. Guardiola ve oyuncuları liderliğin yanı sıra bu sezon tek mağlubiyetlerini aldıkları Lyon\'a karşı kazanarak rövanşı da almak istiyor. F Grubu\'ndaki diğer karşılamada ise 3 puanlı Hoffenheim\'ın konuğu 2 puanlı Shakhtar Donetsk olacak. Hoffenheim\'ın kazanması durumunda Shakhtar\'ın bu sezonki Avrupa macerası 5\'inci hafta sonunda son bulacak. Çıkabilecek diğer sonuçlarda ise grupta her şey 6\'ncı hafta maçlarına kalacak.

PUANSIZ AEK\'NIN KONUĞU AJAX

E Grubu\'nda Bayern Münih 10 puanla lider durumda. Hemen arkalarında ise 8 puanla Ajax ikinci sırada bulunuyor. Ajax 5\'inci hafta karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi\'nde puanı bulunmayan iki takımdan birisi olan AEK\'nın konuğu olacak. Hollanda ekibi bu maçı kazanırsa diğer maçın sonucuna bakmaksızın son maçlar öncesinde bir üst tura yükselmeyi garantileyecek. Grup lideri Bayern Münih ise sahasında Benfica\'yı konuk edecek. Almanlar kazanması durumunda hem liderliğini koruyacak, hem de Benfica\'nın bir üst tura yükselme ihtimaline son verecek.

GALATASARAY HATA BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi\'nde D Grubu\'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova\'nın konuğu olacak. Gruptaki tek galibiyeti Türk Telekom Stadyumu\'nda alan Rus ekibine karşı alan Galatasaray, puansız rakibini bir kez daha mağlup ederek, bir üst tur için iddiasını devam ettirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi\'nin puansız iki takımından birisi olan Lokomotiv Moskova ise, ilk puan ya da puanlarını almak istiyor. Grubun diğer maçında ise lider Porto sahasında Schalke 04\'ü konuk edecek. Portekiz ekibini mücadeleden galip ayrılması halinde lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

LONDRA\'DA KRİTİK RANDEVU

Şampiyonlar B Grubu\'nda 3\'üncü sıradaki Tottenham Hotspur\'un konuğu 2\'nci sıradaki İnter olacak. İngiliz temsilcisi oynadığı 4 karşılaşmada 4 puan toplarken, İnter 4 maçta 7 puanın sahibi oldu. İki takım arasında İtalya\'da oynanan maçta İnter son 7 dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Tottenham, bu maç öncesinde hafta sonu Chelsea\'yi mağlup ederek moral depoladı. Londra derbisinde oynadığı futbolla da beğeni kazanmıştı. Gruptaki diğer maçta ise lider Barcelona, deplasmanda grupta son sırada yer alan PSV Eindhoven\'in konuğu olacak. İspanyollar deplasmanda oynadığı mücadeleden 1 puan çıkartması halinde bir üst turu garantileyecek.

A GRUBU\'NDA LİDERLİK YARIŞI

Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Atletico Madrid ile Borussia Dortmund liderlik için çekişiyor. 9 puanı bulunan iki ekipte Alman temsilcisi rakibine ikili averajda üstünlük kuruduğu için lider durumda. Grubun 5\'inci haftasında ilk iki sıradaki rakipler maçlarını iç sahada oynuyor. Atletico Madrid, haftalar sonra ligde galip gelen Monaco\'yu konuk edecek. Borussia Dortmund\'un konuğu ise 4 puanla 3\'üncü sırada olan Club Brugge olacak.

MANU\'NUN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin 4\'üncü haftasında deplasmanda Juventus\'u yenerek büyük sükse yapan Manchester United, rakibiyle arasındaki puan farkını 2\'ye indirdi. Grubun diğer maçında ise Valencia, Young Boys\'u mağlup ederek bir üst tur için umudunu devam ettirdi. Grubun 5\'inci haftasında Juventus sahasında Valencia\'yı konuk edecek. İtalyanlar rakibini mağlup ederek bir üst turu garantilemek istiyor. Manu ise sahasında Young Boys\'u konuk edecek. Mourinho ve öğrenciler iç sahada kazanarak avantajı ele geçirme peşinde. İngiliz ekibi, diğer maçtan çıkacak sonuca göre grupta liderliği de eline geçirebilir.