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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta yarın başlıyor

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlayacak

30 Ekim 2017 15:06

İSTANBUL,(DHA) - 

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlayacak. 
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu\'nda Çarşamba günü saat 20.00\'de Fransa\'nın Monaco takımını ile mücadele edecek.
4\'üncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
- Grup A - 
22:45 Basel - CSKA Moscow  
22:45  Manchester United - Benfica  
- Grup B - 
22:45 Celtic - Bayern München  
22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht  
- Grup C -
22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam  
22:45 Roma - Chelsea  
- Grup D - 
22:45 Olympiakos - Barcelona  
22:45 Sporting Lisbon - Juventus  

1 KASIM ÇARŞAMBA
 - Grup E - 
22:45 Liverpool - Maribor  
22:45 Sevilla - Spartak Moscow  
- Grup F - 
22:45 Napoli - Manchester City  
22:45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord  
- Grup G - 
20:00 Beşiktaş - Monaco  
22:45 Porto - RB Leipzig  
- Grup H - 
22:45 Borussia Dortmund - APOEL Nicosia  
22:45 Tottenham - Real Madrid  

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