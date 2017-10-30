Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta yarın başlıyor

İSTANBUL,(DHA) -
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu\'nda Çarşamba günü saat 20.00\'de Fransa\'nın Monaco takımını ile mücadele edecek.
4\'üncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
- Grup A -
22:45 Basel - CSKA Moscow
22:45 Manchester United - Benfica
- Grup B -
22:45 Celtic - Bayern München
22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht
- Grup C -
22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam
22:45 Roma - Chelsea
- Grup D -
22:45 Olympiakos - Barcelona
22:45 Sporting Lisbon - Juventus
1 KASIM ÇARŞAMBA
- Grup E -
22:45 Liverpool - Maribor
22:45 Sevilla - Spartak Moscow
- Grup F -
22:45 Napoli - Manchester City
22:45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord
- Grup G -
20:00 Beşiktaş - Monaco
22:45 Porto - RB Leipzig
- Grup H -
22:45 Borussia Dortmund - APOEL Nicosia
22:45 Tottenham - Real Madrid