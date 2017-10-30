Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta yarın başlıyor

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu\'nda Çarşamba günü saat 20.00\'de Fransa\'nın Monaco takımını ile mücadele edecek.

4\'üncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- Grup A -

22:45 Basel - CSKA Moscow

22:45 Manchester United - Benfica

- Grup B -

22:45 Celtic - Bayern München

22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht

- Grup C -

22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam

22:45 Roma - Chelsea

- Grup D -

22:45 Olympiakos - Barcelona

22:45 Sporting Lisbon - Juventus

1 KASIM ÇARŞAMBA

- Grup E -

22:45 Liverpool - Maribor

22:45 Sevilla - Spartak Moscow

- Grup F -

22:45 Napoli - Manchester City

22:45 Shakhtar Donetsk - Feyenoord

- Grup G -

20:00 Beşiktaş - Monaco

22:45 Porto - RB Leipzig

- Grup H -

22:45 Borussia Dortmund - APOEL Nicosia

22:45 Tottenham - Real Madrid