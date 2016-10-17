Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın programı

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Napoli takımına konuk olacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın yapılacak E Grubu maçını yönetecek. Leverkusen kentindeki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı maç da aynı saatte oynanacak.
3. hafta programı
18 Ekim Çarşamba
E Grubu
CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
F Grubu
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya)
G Grubu
Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)
H Grubu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya)
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)
19 Ekim Çarşamba
A Grubu
Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre)
B Grubu
Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
C Grubu
Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
D Grubu
Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya) - PSV (Hollanda).