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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın programı

Beşiktaş, B Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek

17 Ekim 2016 14:08

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Napoli takımına konuk olacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında yarın yapılacak E Grubu maçını yönetecek. Leverkusen kentindeki BayArena'nın ev sahipliği yapacağı maç da aynı saatte oynanacak.

 

3. hafta programı

 

18 Ekim Çarşamba

E Grubu

CSKA Moskova (Rusya) - Monaco (Fransa)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

F Grubu

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Legia Varşova (Polonya)

G Grubu

Leicester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

H Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

19 Ekim Çarşamba

A Grubu

Arsenal (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Basel (İsviçre)

B Grubu

Napoli (İtalya) - Beşiktaş (Türkiye)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

C Grubu

Celtic (İskoçya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

Barcelona (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

D Grubu

Rostov (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya) - PSV (Hollanda).

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