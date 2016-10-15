Şampiyonlar Ligi formatına tepki; Avrupa'da yeni bir lig kuruluyor

Şampiyonlar Ligi'nin formatına tepki gösteren birçok önemli Avrupa kulübü, yeni bir lig kurmak için düğmeye bastı. Kendi ülke liglerini terk edecek ekipler, bu yeni uluslararası ligde buluşacak.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi formatını değiştirmesi bir çok ülkede tepki topladı. Ülke sıralamasında ilk 4’te yer alan İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ayrıcalık tanıyan ve 2018­-19’dan itibaren bu ülkelerin dörder takımını direkt gruplara alacak olan sisteme tepki olarak yeni bir lig doğuyor.



Milliyet'in haberine göre; Belçika, Hollanda, İskoçya, İsveç ve Norveç gibi bir çok önemli ülke, yeni bir lig kurmak için harekete geçti.



Kurulacak lig UEFA sisteminin dışında olacak ve bu ligde yer alacak takımlar kendi liglerinde artık oynamayacak, sadece bu ortak ligde mücadele edecekler.

Kopenhag görüşmeleri duyurdu

Danimarka’nın önde gelen ekibi FC Kopenhag, uluslararası bu ligin kurulması için görüşmelerin başladığını doğruladı. Anderlecht, Celtic, Ajax, PSV, Rosenborg, Malmö, Club Brugge gibi ekiplerin, bu yeni ligde yer alabilecek ekipler oldukları, bunlara Dinamo Zagreb, Legia Varşova, Steaua Bükreş, Kızılyıldız, Sparta Prag gibilerinin de eklenebileceği belirtiliyor.

Gerekirse UEFA'dan çekilecek

Kopenhag Kulübü ayrıca Danimarka liginden çekilebileceğini de doğrularken, bu konuda takımın taraftarları arasından bazı itirazlar yükseldi.



Ancak Danimarka ligindeki tüm ekiplerin yaptığı toplantıdan da, UEFA ve onun turnuvalarından çekilme kararı alındığı belirtiliyor. Yeni lig kurma arayışındaki kulüpler, UEFA’nın yeni formatının büyük kulüpleri daha büyük yapacağını, orta ve alt kademe diğerlerinin ise hakkının yeneceğini savunuyor.