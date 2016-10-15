T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi formatına tepki; Avrupa'da yeni bir lig kuruluyor

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'ya ayrıcalık tanınması bazı kulüpleri ayağa kaldırdı

15 Ekim 2016 11:43

Şampiyonlar Ligi'nin formatına tepki gösteren birçok önemli Avrupa kulübü, yeni bir lig kurmak için düğmeye bastı. Kendi ülke liglerini terk edecek ekipler, bu yeni uluslararası ligde buluşacak.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi formatını değiştirmesi bir çok ülkede tepki topladı. Ülke sıralamasında ilk 4’te yer alan İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ayrıcalık tanıyan ve 2018­-19’dan itibaren bu ülkelerin dörder takımını direkt gruplara alacak olan sisteme tepki olarak yeni bir lig doğuyor.

Milliyet'in haberine göre; Belçika, Hollanda, İskoçya, İsveç ve Norveç gibi bir çok önemli ülke, yeni bir lig kurmak için harekete geçti.

Kurulacak lig UEFA sisteminin dışında olacak ve bu ligde yer alacak takımlar kendi liglerinde artık oynamayacak, sadece bu ortak ligde mücadele edecekler.

 

Kopenhag görüşmeleri duyurdu

 

Danimarka’nın önde gelen ekibi FC Kopenhag, uluslararası bu ligin kurulması için görüşmelerin başladığını doğruladı. Anderlecht, Celtic, Ajax, PSV, Rosenborg, Malmö, Club Brugge gibi ekiplerin, bu yeni ligde yer alabilecek ekipler oldukları, bunlara Dinamo Zagreb, Legia Varşova, Steaua Bükreş, Kızılyıldız, Sparta Prag gibilerinin de eklenebileceği belirtiliyor.

 

Gerekirse UEFA'dan çekilecek

 

Kopenhag Kulübü ayrıca Danimarka liginden çekilebileceğini de doğrularken, bu konuda takımın taraftarları arasından bazı itirazlar yükseldi.

Ancak Danimarka ligindeki tüm ekiplerin yaptığı toplantıdan da, UEFA ve onun turnuvalarından çekilme kararı alındığı belirtiliyor. Yeni lig kurma arayışındaki kulüpler, UEFA’nın yeni formatının büyük kulüpleri daha büyük yapacağını, orta ve alt kademe diğerlerinin ise hakkının yeneceğini savunuyor.

ETİKETLER

fc kopenhagşampiyonlar ligirosenborguefa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24