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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 devri sona erdi!

Türkiye'nin kış saatine geçmeyecek olması UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının saatlerini de etkileyecek

20 Ekim 2016 13:18

Saatlerin geri alınmayacak olmasıyla birlikte, 21.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi maçları 22.45, 22.05'te başlayan UEFA Avrupa Ligi maçları ise 23.05'te başlayavcaktı. Ancak UEFA bu konuda bir çözüm yolu buldu ve maç saatlerini erkene aldı. 
 
Avrupa maçlarının gece geç saatlere kalması Türk taraftarlar için büyük sıkıntı doğuracaktı. Ancak UEFA, Türkiye'ye "Rusya formulü" uygulanmasına karar verdi ve maç saatlerini birer saat geriye aldı.

Yani Ekim ayından sonra oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları TSİ 20.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22.05 maçları Türkiye'de 21.05'te, 20.05 maçları ise 19.05'te başlayacak.
 
Blindiği üzere Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerde saat farkı ve havanın aşırı soğuk olmasından ötürü Şampiyopnlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Avrupa'ya oranla erken saatte başlıyordu. 

 

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