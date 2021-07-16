Şampiyonlar Ligi yayın haklarını alan Exxen'in abone sayısı 1 milyona yaklaştı

Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakkını alarak dikkatleri üzerine çeken Exxen'in abone sayısı 930 bini geçti ve 1 milyon barajına yaklaştı.

Medyatava yazarı Cengiz Semercioğlu'nu aktardığına göre, Şampiyonlar Ligi yayın hakkını alarak atağa kalkan Exxen'in maçlar başlatınca abone sayısı daha da artacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayacak. Beşiktaş gruplara doğrudan katılıyor ve 26 Ağustos'ta çekilecek kurada Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Exxen, 14 Eylül'den itibaren Beşiktaş'ın ve diğer Şampiyonlar Ligi takımlarının maçlarını yayınlamaya başlayacak.

Bugün 930 bin olan Exxen'in abone sayısı Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde birlikte mücadele etmeleri halinde eylül ayında 1,5 milyonu geçmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı, eylül ayına Leyla ile Mecnun, Survivor ve O Ses'in özel bölümlerinin yer alacağı programlarla içeriğini de zenginleştirecek...