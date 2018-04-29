Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı: Real Madrid 3 - Atletico Madrid 0

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i Christiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde toplam hat-trick sayısını 7'ye çıkararak bu kategoride Barcelonalı Lionel Messi'yi yakaladı.

32 yaşındaki Ronaldo halen 103 golle Şampiyonlar Ligi'nde fileleleri en fazla havalandıran futbolcu. Ronaldo bu gollerin yarısından çoğunu (52) eleme maçlarında attı.

Madrid derbisini Ronaldo'nun 10, 73 ve 86. dakikalarda attığı golleriyle rahat kazanan geçen yılın şampiyonu Real Madrid bu sonuçla final için büyük avantaj yakaladı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıldır eşleştiği Atletico Madrid'e 2014 ve 2016'da finalde, 2015'te de çeyrek finalde üstünlük sağlamıştı.

Real Madrid'in tarihinde 11 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

İspanyol devi 1992'den bu yana Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan kupayı bu dönemde üst üste kazanan ilk takım olmak istiyor.

Real Madrid dün akşamki maçın da özellikle maçın ilk yarım saatinde rakibine büyük üstünlük kurdu.

Bir türlü istediği futbolu oynayamayan Atletico Madrid'in ise maç boyu kaleyi bulan sadece tek şutu vardı.

Real Madrid karşılaşma boyunca topa yüzde 62 oranında sahip olurken; gol girişimi sayısı (17-4) ve kaleyi bulan şutlarda da (7-1) rakibine büyük üstünlük sağladı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 10 Mayıs Çarşamba günü, Atletico Madrid'in sezon sonunda veda edeceği Vicente Calderon Stadı'nda oynanacak.

Geçen yıl sezon ortası göreve gelen takımını Avrupa Şampiyonu yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu yıl ayrıca takımını 2012'den bu yana ilk kez İspanya Şampiyonu da yapmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer yarı finalin ilk maçında kupanın bu yılki sürpriz takımı Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek.

Monaco'daki maç TSİ 21:45'te başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 9 Mayıs Salı günü Torino'da aynı saate oynanacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Fenerbahçe'yi eleyerek başlayan Monaco, yarı finale gelmeden önce Manchester City ve Borussia Dortmund'u eleyerek dikkat çekmişti. Bu iki takıma eleme maçlarında 5 gol atan Monaco'nun 18 yaşındaki forveti Kylian Mbappe Avrupa'da birçok kulübünü radarında.

Özellikle 39 yaşındaki tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon'a güvenen son 5 sezonun İtalya şampiyonu Juventus ise bu yıl da Serie A'da 9 puan farkla lider.

Juventus son üç sezonda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final peşinde. İtalyan ekibi 2015'te finalde Barcelona'ya 3-1 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun finali 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in en büyük kenti Cardiff'de oynanacak.