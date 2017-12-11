Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic eşleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Beşiktaş'ı, Leipzig ile aynı grupta olduğu için dikkatle izledik" dedi.

"Hodri meydan"

"Bizim açımızdan zor bir görev olacak. Ama ne olacağına bakacağız, göreceğiz" ifadesini kullanan Boşnak futbol adamı, "Deplasmandaki maçta kuşkusuz olağanüstü bir atmosfer olacak. Ama aynısı burada Münih'te de olacaktır" diye ekledi.

Salihamidzic, "Karşılaşmayı heyecanla bekliyoruz. Elbette ilk maçı kendi sahamızda oynayacak olmamız avantaj değil. Ama yeterli güce sahibiz ve 'Hodri meydan' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Pepe, Quaresma ve Babel'i ön plana çıkardılar

Salihamidzic'in açıklamalarını aktaran Alman resmi haber ajansı dpa, Beşiktaş'ı tanıtırken siyah beyazlı ekibin yıldızlarını Pepe, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel olarak duyurdu.

Beşiktaş ile Bayern Münih son olarak 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşmıştı. Alman ekibi her iki maçı da 2-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Son 16 turundaki diğer eşleşmeler şöyle:

FC Chelsea - FC Barcelona

Shakhtar Donetsk - AS Roma

Real Madrid - Paris St. Germain

FC Sevilla - Manchester United

FC Porto - FC Liverpool

FC Basel - Manchester City

Juventus - Tottenham Hotspur

DW/dpa,ÇA/CÖ

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