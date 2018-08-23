Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk ayak maçları dün (22 Ağustos Çarşamba) oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

Hollanda ekibi Ajax sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev\'i 3-1 mağlup etti. Macaristan ekibi Mol Vidi kendi sahasında AEK Atina\'ya 2-1\'lik skorla boyun eğerken, gecenin son maçında ise İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında Dinamo Zagreb ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak takımlar, ikinci maçlar sonunda belli olacak. Rövanş mücadeleleri 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları şu şekilde;

- 21 Ağustos Salı -

BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3

Benfica - PAOK: 1-1

Kızılyıldız - Salzburg: 0-0

- 22 Ağustos Çarşamba -

Ajax - Dinamo Kiev: 3-1

Mol Vidi - AEK Atina: 1-2

Young Boys - Dinamo Zagreb: 1-1