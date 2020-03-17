Şampiyonlar Ligi olmazsa futbolcular elden çıkarılacak

Süper Lig'de seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi stresi sardı. Galatasaray, Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezoh Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

Beşiktaş da yaşadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum sarı- kırmızılıların da başına gelmiş olacak.

TIKLAYIN - Fatih Terim'den oyuncularına: Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de maçlar ertelenecektir