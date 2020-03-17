Fatih Terim'den oyuncularına: Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de maçlar ertelenecektir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını Koronavirüs salgını için uyardı ve sakin olmalarını istedi.



Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan derbinin ardından soyunma odasında öğrencilerine iki gün izin verdiğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir ve yetkililer hepimizin beklediği kararı verecektir. Siz iki gün ailenizle beraber dinlenin.



Ligi, şampiyonluğu, futbolu düşünmeyin. Futbol, asla hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim ülkemizde de maçlar ertelenecektir. Bizden haber bekleyin" ifadelerini kullandı.

Fanatik'in haberine göre Terim, futbolcuların hepsiyle tek tek konuşuyor. Sık sık öğrencilerini arayıp hem onlarla hem de aileleriyle ilgili bilgi alan Fatih hoca, sağlık ekibinden salgına karşı önlemleri bir an olsun gevşetmemelerini istedi.