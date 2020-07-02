Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Lizbon yeniden karantinada

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "8'li Final"i tehlikede. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kalan karşılaşmaların oynanacağı yer olarak açıklanan Lizbon'da vakaların artması nedeniyle karantina uygulaması yeniden başlatıldı.

Tecrit altındaki 19 ilçede yaşayan 700 bin kişi, yalnızca işe gitmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabiliyor.

UEFA, geçen ay yaptığı toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl "8'li Final" şeklinde 12-23 Ağustos tarihleri Portekiz'de düzenleneceğini açıklamıştı.

Normalde bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle takımların tek bir yerde toplanıp hızlandırılmış formatla Şampiyonlar Ligi'nin tamamlanmasına karar veren UEFA, organizasyonun 2021 finalini İstanbul'a vermişti.

Portekiz'de son verilere göre 42 bin 454 Kovid-19 vakası tespit edilirken bin 579 kişi yaşamını yitirdi.