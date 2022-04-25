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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final zamanı

Manchester City-Real Madrid'le oynarken, Liverpool-Villarreal ile karşılaşacak

25 Nisan 2022 13:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle

26 Nisan Salı

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

Manchester City-Real MadridLiverpool-Villarrealşampiyonlar ligiuefa
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