Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Manchester City-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyacanı başlıyor. Yarı final ilk maçında bu akşam Türkiye saatiyle 22:00'de Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Manchester City'de sarı kart cezalısı João Cancelo ve kadro dışı bırakılan Benjamin Mendy dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk ekip Real Madrid'de ise Eden Hazard ve Luka Jovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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Manchester City halen İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un 1 puan önünde lider. City bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 80 puan topladı.

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Real Madrid ise La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmek üzere. İspanyol devi ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 15 puan önünde.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarından lider çıkan iki takım arasındaki son beş maçın üçünü Manchester City kazandı.

Bir maçı Real Madrid kazanırken, bir maç da beraberlikle sonuçlandı.

Diğer yarı final Liverpool-Villareal

Şampiyonlar Ligi'nde diğer yarı final karşılaşmasında Liverpool ve Villareal yarın akşam 22:00'de Türkiye saatiyle 22:00'de yine İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

İspanya'daki rövanş maçlarında 3 Mayıs'ta Villareal-Liverpool, 4 Mayıs'ta da Real Madrid-Manchester City karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi finali ise 28 Mayıs'ta Paris'te Stade de France'ta oynanacak.