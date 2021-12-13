Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı. PSG ile Manchester United ile Atletico Madrid-Bayern Münih arasındaki eşleşmeler dikkat çekti. Öte yandan PSG-Manchester United eşleşmesinde Messi ve Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler.
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler...
Benfica-Real Madrid
Villarreal-Manchester City
Atletico Madrid - Bayern München
FC Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting Lizbon - Juventus
Chelsea - Lille
Paris Saint- Germain - Manchester United.