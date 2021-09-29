Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff mucizesi sürüyor: Real Madrid'i deplasmanda devirdiler!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Sheriff karşısında hüsrana uğradı. Moldova temsilcisi Shakhtar galibiyetinden sonra Santiago Bernabeu'dan zaferle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Moldova temsilcisi Sheriff'i konuk ederken İspanyol devi büyük bir hüsrana uğradı.

Grubun ilk maçında Shakhtar Donetsk'i evinde 2-0 yenerek tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta galibiyet elde eden Sheriff, Bernabeu'da perdeyi açtı.

Djasur Yakhshibaev 25. dakikada attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0'lık Sheriff üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Real Madrid rakip kaleyi abluka altına aldı. 65. dakikada penaltı kazanan Real Madrid, Karim Benzema ile durumu 1-1'e getirdi.

Real Madrid eşitliği yakaladıktan sonra da durmak bilmedi. İspanyol devi üst üste pozisyonlarla gol aradı ancak kaleci Georgios Athanasiadis'i geçemedi.

Mücadelenin 89. dakikasında Sebastien Thill muhteşem bir golle Sheriff'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Moldova temsilcisi unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Sheriff, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı ve 6 puanla grupta liderliğe yükseldi. Aynı grupta Real Madrid 3 puanla ikinci, Inter 1 puanla üçüncü ve yine 1 puanı bulunan Shakhtar Donetsk ise dördüncü sırada yer alıyor.