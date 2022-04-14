Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Liverpool yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Manchester City, yarı final biletini alan son iki takım oldu. Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımı ile eşleşirken, Manchester City ise Real Madrid'in rakibi oldu.

Madrid'de gol yok

Geçen yılın finalisti Manchester City 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e konuk oldu.

İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı karşılaşmada Pep Guardiola'nın öğrencileri, yarı final biletini aldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Atletico Madridli Felipe'nin rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Alman hakem Daniel Siebert, Felipe'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Manchester City, yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

Liverpool'da gol yağmuru

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Liverpool, deplasmanda 3-1 yendiği Portekiz'in Benfica takımını Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

Liverpool'un iki farklı üstünlüğü yakaladığı karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. İngiliz ekibinin gollerini 21. dakikada İbrahima Konate, 55 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino kaydetti.

Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Goncalo Matias Ramos, 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.

Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.