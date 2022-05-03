Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Villarreal, Anfield Road'da 2-0 yenildiği Liverpool'u, El Madrigal'de ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli olacak. Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale kalan Villarreal, ilk maçta İngiltere'de 2-0 yenildiği Liverpool'u, İspanya'da konuk edecek. Rövanşa avantajlı bir skorla giden Jürgen Klopp'un öğrencileri, 2019'da kupayı aldıkları senenin ardından Devler Ligi'nde yeniden finale çıkmak istiyor.

Unai Emery'nin takımı Villarreal ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluk maçını görmeyi hedefliyor.

El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak maç TV8'den canlı yayınlanacak.