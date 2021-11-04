Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu olan Lewandowski, Ronaldo ve Messi'ye yaklaştı!

Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu Lewandowski, Ronaldo ve Messi'ye yaklaştı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın oyuncusu Benfica karşısında hat-trick yapan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta grup maçları sona erdi. Bayern Münih, Ajax, Liverpool ve Juventus grup aşamasının bitimine 2 maç kala son 16'ya kalmayı garantileyen kulüpler oldu.

4. hafta Benfica'yı sahasında ağırlayan Bayern Münih, mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Karşılaşmada 26, 61 ve 84'te rakip fileleri havalandıran Robert Lewandowski haftanın en etkileyici performansını gösterdi.

Polonyalı golcünün hat-trick'i yıldız oyuncunun "haftanın oyuncusu" seçilmesini sağladı.

Lewandowski ayrıca çıktığı 100 Şampiyonlar Ligi maçında 81 gole ulaşarak, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra Devler Ligi'nde en çok gol atan 3. futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'te oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Kasım 2021 sonuçları

Malmö FF 0 - 1 Chelsea

Wolfsburg 2 - 1 FC Red Bull Salzburg

Atalanta 2 - 2 Man. United

Dinamo Kiev 0 - 1 Barcelona

Bayern Münih 5 - 2 Benfica

Juventus 4 - 2 Zenit St Petersburg

Sevilla 1 - 2 Lille OSC

Villarreal 2 - 0 Young Boys