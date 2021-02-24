Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0, Bayern Münih de deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesinde 4 takım daha ilk maçlarını oynadı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda 5 gol

Alman devi Bayern Münih, İtalya'da Lazio'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 5 golün atıldığı mücadeleyi Bayern Münih 4-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane ve Francesco Acrebi (kk) kaydederken Lazio'nun tek sayısı ise Joaquin Correa'dan geldi.

Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart'ta Almanya'da oynanacak.

Giroud, Chelsea'ye hayat verdi

Atletico Madrid ile Chelsea arasındaki maç İspanya'daki Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Romanya'da oynandı. İlk yarı iki takım da savunma anlayışını ön planda tutarken; daha atak görünen taraf Chelsea oldu.

Atletico Madrid, ilk yarı boyunca rakip kaleye sadece 1 şut çekti. İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçından bu yana (O maçta da 1 şut) rakip kaleye en az şut çektiği karşılaşma oldu.

69. dakikada Giroud, klas bir rövaşata golüyle ağları havalandırdı; ancak hakem önce ofsaytı gösterdi. VAR incelemesi sonrası Fransız oyuncunun golü geçerli sayıldı ve Chelsea 1-0 öne geçti.

Geri düştükten sonra Atletico Madrid daha atak bir futbol sergilerken; Chelsea, ani ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. İki takımın da çabası sonuç vermedi ve Chelsea, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın rövanşı 17 Mart'ta Londra'da oynanacak.