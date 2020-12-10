Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi sezonunun en heyecanlı gruplarından biri olan B Grubu'nda Inter, 6 puanda kalarak 4. oldu Avrupa'ya veda etti.