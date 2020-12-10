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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

10 Aralık 2020 01:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi sezonunun en heyecanlı gruplarından biri olan B Grubu'nda Inter, 6 puanda kalarak 4. oldu Avrupa'ya veda etti.

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