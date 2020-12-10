UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.
Bu sezonki Şampiyonlar Ligi sezonunun en heyecanlı gruplarından biri olan B Grubu'nda Inter, 6 puanda kalarak 4. oldu Avrupa'ya veda etti.
B Grubu'nda Real Madrid, M'Gladbach karşısında 2-0 kazanarak tur biletini aldı ve yoluna devam etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a konuk olan Atletico Madrid deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Manchester City grubun son maçında sahasında Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
PSG 5-1 Medipol Başakşehir
Ajax 0-1 Atalanta
Midtjylland 1-1 Liverpool
B. Münih 2-0 L. Moskova
Salzburg 0-2 A. Madrid
Inter 0-0 Shakhtar
Real Madrid 2-0
B. Mönchengladbach Olympiakos 0-2
Porto M. City 3-0 Marsilya