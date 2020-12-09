Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı nedeniyle ertelenen PSG - Başakşehir mücadelesi dışındaki günün 7 maçı sonuçlandı.

TIKLAYIN - Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ırkçılık skandalı!

Gecenin en prestijli karşılaşmasında Juventus, Barcelona'yı 3-0'la geçti. Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.

Moukoko tarihe geçti

Son 16 turunu garantileyen Borussia Dortmund, gruptan çıkma şansı kalmayan Zenit'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund'da oyuna 58. dakikada giren Youssoufa Moukoko, 16 yaş, 18 günle bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu. Kamerun asıllı Alman forvet oyuncusu, 1994'te 18 yaş, 86 günlükken Anderlecht forması giyen Celestine Babayaro'nun rekorunu kırdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Rennes (Fransa) 1-3 Sevilla (İspanya)

Chelsea (İngiltere) 1-1 Krasnodar (Rusya)

- F Grubu

Zenit (Rusya) 1-2 Borussia Dortmund (Almanya)

Club Brugge (Belçika) 2-2 Lazio (İtalya)

- G Grubu

Barcelona (İspanya) 0-3 Juventus (İtalya)

Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-0 Ferencvaros (Macaristan)

- F Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) | Ertelendi | Medipol Başakşehir

Leipzig (Almanya) 3-2 Manchester United (İngiltere)