Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ediyor. Şu ana kadar iki takım çeyrek final biletini kaptı.

1-1'in rövanşında Salzburg'u sahasında 7-1 mağlup eden Alman devi Bayern Münih, son 8 takım arasına adını yazdırdı. Inter sahasında 2-0 kaybettiği Liverpool'a karşı Anfield'dan 1-0'lık galibiyet çıkarmayı başardı ancak çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kalan 6 maçın ardından çeyrek finale yükselen tüm takımlar belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler

Bayern Münih

Liverpool

Diğer maçlarda skorlar

Manchester City (5) - (0) Sporting

Real Madrid (0) - (1) Paris Saint-Germain

Ajax (2) - (2) Benfica

Manchester United (1) - (1) Atletico Madrid

Juventus (1) - (1) Villarreal

Lille (0) - (2) Chelsea

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Nisan'da oynanacak.

Turnuvada yarı final etabında ilk maçlar 26-27 Nisan, rövanşlar ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın finali 28 Mayıs tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.