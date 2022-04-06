Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı devam ediyor: Real Madrid, Chelsea deplasmanında; Villarreal’in konuğu Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor.
Son 16 turunda Juventus’u saf dışı bırakan Villarreal, Red Bull Salzburg’u eleyen Bayern Münih’i konuk edeiyor. Gecenin maçında ise Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Lille engelini rahat geçerek çeyrek finale yükselen Chelsea, son 16 turunda Paris Saint-Germain’i (PSG) deviren Real Madrid’i Stamford Bridge’de ağırlıyor.
Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmalar, dijital içerik platformu Exxen’den canlı yayınlanıyor.
CANLI | 0' Chelsea - Real Madrid karşılaşması başladı
GOL | 21' Chelsea 0 - 1 Real Madrid (Karim Benzema)
GOL | 24' Chelsea 0 - 2 Real Madrid (Karim Benzema)
GOL | 40' Chelsea 1 - 2 Real Madrid (Kai Havertz)
GOL | 46' Chelsea 1 - 3 Real Madrid (Karim Benzema)
İlk yarı sonucu: Chelsea 1 - 2 Real Madrid
Maç sonucu: Villareal 1 - 0 Bayern Münih
İkinci yarı başladı
GOL | 46' Chelsea 1 - 3 Real Madrid (Karim Benzema)
CANLI | 0' Villareal - Bayern Münih karşılaşması başladı
GOL | 8' Villareal 1 - 0 Bayern Münih (Arnaut Danjuma)
İlk yarı sonucu: Villareal 1 - 0 Bayern Münih
Maç sonucu: Villareal 1 - 0 Bayern Münih
Real Madrid, Stamford Bridge'de avantaj peşinde
Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin ilk maçında Chelsea ile Real Madrid kozlarını İngiltere'de paylaşıyor.
İlk 11'ler:
Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulisic.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius Junior
Sarı denizaltılar Alman panzerine karşı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin ilk maçında, bir önceki turda Juventus'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Villarreal ile kupanın favorilerinden Bayern Münih kozlarını İspanya'da paylaşıyor.
İlk 11'ler:
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Celso, Capoue, Parejo, Coquelin, Moreno, Danjuma.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski